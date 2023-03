Kobiety kochają mężczyzn, ale równie mocno uwielbiają... dostawać kwiaty! Zwłaszcza od ukochanego faceta

Jeśli 8 marca, w Dniu Kobiet któryś z Panów nadal zastanawia się co najbardziej kochają kobiety, podpowiadamy, że oczywiście oprócz mężczyzn, nie są to wcale czekoladki. Chociaż i te ostatnie są miłym upominkiem. Kobiety najbardziej na świecie lubią dostawać kwiaty! Jednak każda z tych pięknych roślin ma swoje znaczenie. Inny bukiet powinna dostać szefowa, inny teściowa, a ten wyjątkowy Ta Jedyna. W artykule i galerii podpowiadamy, jaką symbolikę i znaczenie mają poszczególne kwiaty.

Nieśmiertelny goździk?

Znaczenie kwiatów to wiedza, po którą warto sięgnąć, wybierając się nie tylko na romantyczną randkę. Obecnie, wybierając kwiaty, nie zastanawiamy się często nad ich ukrytym znaczeniem, kierując się po prostu ich wyglądem. Jednak w ten sposób można czasami popełnić faux pax. Szefowej nie wypada raczej wręczyć bukietu płomiennych czerwonych róż, bo gotowa pomyśleć, że czujemy do niej coś więcej. Złym wyborem dla jakiejkolwiek z pań byłyby również kalie czy chryzantemy w bukiecie. To kwiaty związane z żałobą. Dawniej do symboliki kwiatów przywiązywano ogromne znaczenie. Czy wiecie, że na przykład w wiktoriańskiej Anglii wydawano słowniki wyjaśniający "mowę" poszczególnych kwiatów? Podobne poradniki ukazywały się również w Polsce. Jakie kwiaty wręczyć zatem na Dzień Kobiet? Nieśmiertelny goździk, rodem z PRL-u nie będzie złym wyborem, ale gdyby tym razem pokombinować z symboliką barw i roslin? Kobiety to docenią!