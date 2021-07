Kobiety poszukiwane za oszustwa. Nazwiska i zdjęcia prezentuje Śląska Policja. Oszustki z województwa śląskiego są na wolności

Zgodnie z art. 286. § 1. "kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8."

Jeśli rozpoznajecie którąś z kobiet, zgłoście to jednostce policji prowadzącej sprawę (w poszczególnych skanach zdjęć z opisami jest podany kontakt telefoniczny i mailowy do jednostki).