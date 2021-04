Kochanowice szykują bogate obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

Plenerowa, wielkoformatowa projekcja widowiska multimedialnego, Msza Święta w Lubecku, prezentacja Młodzieżowej Orkiestry Dętej “Kochanowicki Young Band”, okolicznościowe wystawy, poczta polowa oraz inscenizacja teatralna online – to elementy obchodów 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, które zaplanowano w gminie Kochanowice.

Projekcja będzie ponownie wyświetlana (w maju i czerwcu) na budynkach szkół w Kochanowicach, Kochcicach, Lubecku oraz innych obiektach publicznych w miejscowościach gminy Kochanowice. Konkretne daty mappingów zostaną podane do wiadomości na stronie www.gckiikochanowice.naszgok.pl w późniejszym terminie.

5-18 czerwca 2021r.

Wystawa plenerowa przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach udostępniona przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach „Śląsk-Droga do Niepodległej”. Wystawa przypomina o splocie wydarzeń z lat 1919 -1922, które doprowadziły po niemal 600 latach do powrotu części Śląska do Polski.