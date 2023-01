Kodeks pracy 2023. Zmiany dotyczące urlopów i czasu pracy, a także zawierania umów o pracę. Co trzeba wiedzieć? 16.01.2023

Co z umowami o pracę? Także będą zmiany

Ważna część zmian w kodeksie pracy obejmie kwestię umów o pracę. Pracownik, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy – na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Będzie on musiał otrzymać także pisemną odpowiedź na ten wniosek, wraz z uzasadnieniem.

Rozszerzony zostanie zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika. Chodzi np. o informację o prawie do szkoleń czy o długości płatnego urlopu. Będzie to dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa UE lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego.