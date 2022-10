Kogel-mogel na VAR-ze. Marek Papszun ma pretensje do sędziów po meczu Widzew Łódź - Raków Częstochowa

Kontrowersji i wątpliwości było już w tym sezonie dużo. W minionej kolejce do grona krytyków po raz kolejny włączył się trener Marek Papszun, którego Raków Częstochowa zremisował 0:0 w Łodzi z Widzewem.

- W takim meczu, gdy pada remis, zawsze się roztrząsa różne sytuacje. Tutaj było tak samo. W 47 minucie był ewidentny faul w polu karnym na Ivim Lopezie. Nie wiem, po co są te wszystkie szkolenia, gdzie uczula się nas na „stemple”, a potem jest to nierespektowane i inaczej gwizdane przez sędziów - stwierdził szkoleniowiec wicemistrzów Polski. - Takie zagrania powinny być rozstrzygane tak, jak nas wszystkich edukują, a zamiast tego mamy jakiś kogel-mogel. To zdarzenie w polu karnym, tam działa system VAR... Mam nadzieję, że kiedyś szczęście odda nam te sędziowskie sytuacje.