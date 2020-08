Kolej Metropolitalna: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zasypała wnioskami PKP PLK. 15 projektów kolejowych wartych 1,7 mld zł

GZM przystąpiła do programu „Kolej Plus” z rekordową liczbą 15 projektów. Ich łączny koszt to ok. 1,7 mld zł, a szacowany wkład własny, który sfinansuje Metropolia to ponad 200 mln zł.

- Chcąc jak najlepiej wykorzystać szanse jakie daje Program „Kolej Plus”, zainicjowaliśmy wspólne prace w naszych strukturach, aby zgłaszane projekty wpisywały się w koncepcję Kolei Metropolitalnej. Wszystkie zgłoszone projekty były konsultowane z gminami, a Metropolia zapewniła wsad merytoryczny do wniosków. Otrzymanie dofinansowania pozwoli nam płynnie przechodzić z fazy planowania do realizacji inwestycji – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odpowiedzialny za transport. - Co najważniejsze - Metropolia sfinansuje 15-procentowy wkład własny, natomiast dokumenty planistyczne, które będą wymagane po zakwalifikowaniu do drugiego etapu naboru, będą już opracowane w zleconym przez nas studium wykonalności dla Kolei Metropolitalnej – podkreśla.