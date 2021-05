Koleje Śląskie zmieniają ceny biletów. Od 10 maja za podróż w niektórych miejscach zapłacimy więcej. Są także obniżki

Koleje Śląskie wprowadzają zmiany w cenach biletów. Od poniedziałku, 10 maja, za część tras zapłacimy więcej. To pierwsza faza zmian w taryfie tego przewoźnika. Będą kolejne, aż do 2022 roku.

Koleje Śląskie zmieniają ceny biletów Pasażerowie korzystający z usług Kolei Śląskich od dziś muszą szykować się na to, że zapłacą więcej za podróż. Spółka wprowadziła zmiany w cenniku biletów. Od poniedziałku, 10 maja, za część tras zapłacimy więcej, za niektóre mniej. To pierwsza faza zmian w taryfie tego przewoźnika. Wprowadzanie zmian ma potrwać aż do 2022 roku. Na decyzję o podwyżkach znaczny wpływ ma pandemia koronawirusa, która spowodowała, że pociągami może jeździć mniej osób. Trzeba je także często dezynfekować. Koleje Śląskie dokonują wszelkich starań, by podróż z nimi była przyjemna i bezpieczna. Nacisk spółki na bezpieczeństwo podróżnych przy jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby w pociągach przyczyniły się do spadku wpływów finansowych. Dochodzą do tego także podwyżki cen energii elektrycznej, napraw i utrzymania taboru. W związku z tym postanowiono wprowadzić zmiany w taryfie. To pierwsza kompleksowa zmiana cenników od pięciu lat i pierwsza istotna przebudowa cenników od początku istnienia Kolei Śląskich.

- Codziennie uruchamiamy około 400 pociągów. To niezwykły potencjał komunikacyjny dla mieszkańców naszego województwa. Kolej jako bezpieczny, ekologiczny i wygodny środek transportu może im zatem służyć nie tylko w czasie dojazdu do pracy, ale także poza godzinami szczytu. Zmiana taryfy Kolei Śląskich przede wszystkim ma na celu wprowadzenie prostej taryfy, a także wdrożenie atrakcyjnych ofert, które zachęcą pasażerów do podróżowania z nami – mówi Aleksander Drzewiecki Prezes Zarządu. W związku ze zmianą cennika, średnia podwyżka cen biletów Kolei Śląskich wyniesie około 13%. Niektóre ceny biletów zostaną takie same, a inne obniżone. Nie są to więc całkiem "złe" wieści dla podróżujących. Spółka twierdzi, że po modyfikacji taryfy, Koleje Śląskie nadal będą jednym z najtańszych przewoźników kolejowych w Polsce.

- Podążamy za trendami europejskich kolei regionalnych, które bazują na prostych i zrozumiałych taryfach. Naszym celem jest wdrożenie rozwiązań, które zapewnią czytelne i sprawiedliwe zasady podróżowania pociągami Kolei Śląskich dla wszystkich pasażerów. Z uwagi na fakt, że jest to proces długofalowy, modyfikacje będą wprowadzane etapami. Dziś komunikujemy planowane zmiany cen, natomiast już we wrześniu pojawią się nowe atrakcyjne oferty. Ponadto, na części tras wprowadzimy wtedy również możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20% – podkreśla Aleksander Drzewiecki Prezes Zarządu.

Przykłady zmiany ceny w Kolejach Śląskich - od 10 maja: Sosnowiec - Katowice - z 5 zł na 4,50 zł (poza szczytem od 1 września 3,82 zł)

Ruda Śląska - Katowice - z 6 zł na 5,50 zł (poza szczytem od 1 września 4,68 zł)

Pszczyna - Katowice - bez zmian 11 zł (poza szczytem od 1 września 9,35 zł)

Tychy - Katowice - bez zmian 4,50 zł

Będzin Miasto - Katowice - z 5 zł na 5,50 zł (poza szczytem od 1 września 4,68 zł)

Gliwice - Katowice - z 6 zł na 7 zł

Rybnik - Katowice - z 9 zł na 13 zł (poza szczytem od 1 września 11,05 zł)

Katowice - Wisła Głębce - z 15 zł na 19,50 zł

Zawiercie - Katowice - z 12 zł na 13 zł (poza szczytem od 1 września 11,05 zł)