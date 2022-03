Kolejej Śląskie przywiozły do Katowic uchodźców z Ukrainy. "To dopiero początek". Każdy Ukrainiec otrzyma pomoc

Uchodźcy z Ukrainy w Katowicach

- Podróż trwała dobę - mówi Marina, która chwilę wcześniej wysiadła z pociągu razem ze swoją dziesięciomiesięczną córeczką.

Pochodzą z miejscowości Chmielnicki, skąd przebyli długą i trudną drogę, by dostać się najpierw do Polski, a następnie przyjechać pociągiem do Katowic. Pytana o sytuację w jej rodzinnych stronach odpowiedziała tak: