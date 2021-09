Kolejka linowa Elka w Chorzowie ma 54 lata. Park Śląski świętuje urodziny Elki

Kolejka linowa "Elka" to jeden z nieodłącznych symboli Parku Śląskiego. Kolejka linowej „Elka” w Parku Śląskim została uroczyście oddana do użytku 7 września 1967 roku osobiście przez Edwarda Gierka, ówczesnego I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Była najdłuższą nizinną kolejką linową w Europie - liczyła 5539 m długości. Przez dziesięciolecia „Elka” przewiozła kilkanaście milionów osób. Nazwa „Elka” pochodzi od pierwszych liter nazwy „Elektryczna Linowa Kolej”. Dziś "Elka" świętuje 54. urodziny

Dziś kolejka linowa „Elka", to jedna z najważniejszych atrakcji Parku Śląskiego. Długość trasy to 2185 metrów w linii prostej. Do dyspozycji użytkowników są 8-osobowe gondole oraz 4-osobowe kanapy. Wycieczka w obie strony trwa natomiast średnio 40 minut. Jednocześnie kolejką może podróżować 240 pasażerów. Najwyższy słup kolejki ma wysokość 21,5 metra.