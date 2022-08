Kolejki NFZ do urologa w woj. śląskim. Terminy aktualne na 23.08.2022

Jakie są terminy do określonego lekarza specjalisty? Przedstawiamy zestawienie, gdzie przedstawione są kolejki NFZ do danego lekarza specjalisty.

Kolejki NFZ do urologa w województwie śląskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 23.08.2022 na NFZ przyjmuje urolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do urologa w województwie śląskim będą najkrótsze.

Kolejki NFZ do urologa w województwie śląskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie śląskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie śląskim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. śląskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Maciej Suchodolski, Rosita Kozok-Suchodolski - Suchodolscy Centrum Medyczne Eucor S.C. (Poradnia Urologiczna) Adres: Al. Jana Pawła Ii 1/B, Skoczów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.08.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.08.2022) Liczba osób w kolejce: 11

Telefon: +48 33 858 40 10 Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Rydułtowach I Wodzisławiu Śląskim Z Siedzibą W Wodzisławiu Śląskim (Poradnia Urologiczna) Adres: Plebiscytowa 47, Rydułtowy

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.08.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 21.08.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 32 459 25 35 Nzoz Przychodnia Lekarska "Medyk" W Lublińcu Barbara Muszewska, Bogdan Radecki, Anna Stalmach Spółka Jawna (Poradnia Urologiczna) Adres: Powstańców 54, Lubliniec

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.08.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022) Liczba osób w kolejce: 73

Telefon: +48 34 351 17 57

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych Aa "Remedium" Awramienko Spółka Jawna (Poradnia Urologiczna) Adres: Paderewskiego 11, Pyskowice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.08.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022) Liczba osób w kolejce: 32

Telefon: +48 32 233 87 62 Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Kotlarza 6, Katowice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 5.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022) Liczba osób w kolejce: 20

Telefon: +48 32 254 88 90

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej W Wiśle (Poradnia Urologiczna) Adres: Wyzwolenia 60D, Wisła

Najbliższy termin możliwej wizyty: 7.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022) Liczba osób w kolejce: 22

Telefon: +48 33 855 24 93 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaczmarczyk, Rak I Partnerzy - Lekarze Spółka Partnerska (Poradnia Urologiczna) Adres: Sportowa 2A, Czerwionka-leszczyny

Najbliższy termin możliwej wizyty: 7.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.08.2022) Liczba osób w kolejce: 6

Telefon: +48 32 431 50 81

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Urologiczne Sp. Z O.O (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Towarowa 14, Mysłowice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022) Liczba osób w kolejce: 1677

Telefon: +48 32 223 91 78 Zespół Opieki Zdrowotnej W Knurowie (Poradnia Urologiczna) Adres: Kazimierza Wielkiego 6, Knurów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022) Liczba osób w kolejce: 82

Telefon: +48 32 235 13 11

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Szpitalna 40, Czeladź

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022) Liczba osób w kolejce: 23

Telefon: +48 32 265 16 44

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej W Lędzinach (Poradnia Urologiczna) Adres: Pokoju 17, Lędziny

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.08.2022) Liczba osób w kolejce: 20

Telefon: +48 32 326 62 53 Aleksandra Gruca, Izabela Żurek, Marek Żurek -Centrum Medyczne "Almed" S.C. (Poradnia Urologiczna) Adres: Kościuszki 27Cdef, Myszków

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022) Liczba osób w kolejce: 23

Telefon: +48 34 315 70 20

Andrzej Wolański Przychodnia Lekarska "Andre-Med" (Porania Urologiczna) Adres: Świętokrzyska 10, Koziegłowy

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022) Liczba osób w kolejce: 21

Telefon: +48 34 314 17 57 Mirosław Daniluk (Poradnia Urologiczna) Adres: Marii Dulcissimy Hoffmann 7, Świętochłowice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.08.2022) Liczba osób w kolejce: 176

Telefon: +48 32 245 29 24 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vitamed" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Różana 7, Gliwice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022) Liczba osób w kolejce: 68

Telefon: +48 32 750 08 02

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falmed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Krótka 4, Czechowice-dziedzice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022) Liczba osób w kolejce: 54

Telefon: +48 32 215 81 93 Szpital Wielospecjalistyczny W Jaworznie (Poradnia Urologiczna) Adres: Chełmońskiego 28, Jaworzno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022) Liczba osób w kolejce: 323

Telefon: +48 32 317 45 52

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Medina" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Ściegiennego 49 C, Katowice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.08.2022) Liczba osób w kolejce: 75

Telefon: +48 32 255 65 47 "Centrum-Med" Anna Drzewiecka, Elżbieta Drzewiecka Spółka Jawna (Poradnia Urologiczna) Adres: Bytomska 50, Czeladź

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022) Liczba osób w kolejce: 57

Telefon: +48 32 265 55 66 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa (Poradnia Urologiczna) Adres: Armii Krajowej 2, Koniecpol

Najbliższy termin możliwej wizyty: 5.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 22.08.2022) Liczba osób w kolejce: 6

Telefon: +48 34 355 13 57

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

