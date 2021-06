Kolejki NFZ w woj. śląskim do psychologa Dziecięcego - 20.06.2021

NOWE 500 plus także dla seniora: jak zdobyć pieniądze? Zobacz, jak uzyskać dodatek 500 plus! Poznaj ZASADY! Gdzie należy złożyć wniosek?

500 plus także dla seniorów: kiedy wypłaty oczekiwanego świadczenia? Kto z osób starszych może się ubiegać o taki specjalny dodatek? Wiadomo, że o taki specjalny dodatek finansowy mogą również starać się nie tylko osoby niepełnosprawne. Senior może otrzymać nawet 1500 złotych! Na jakiej podstawie i w jaki sposób będzie wyliczane świadczenie 500 plus? Pieniądze otrzymają również seniorzy, którzy na co dzień pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. Gdzie należy złożyć wniosek? O wszystkich szczegółach związanych z 500 plus dla seniorów przeczytacie w poniższym artykule.