Kolejna edycja Industriady. Sprawdźcie, co się będzie działo w Częstochowie

Industriada – czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki – odbywa się już od 13 lat. To impreza organizowana w tym samym czasie w całym województwie śląskim, łącznie w 41 obiektach w 25 miejscowościach – w tym w Częstochowie.

- Industriada to wydarzenie szczególne, łączące przemysłowe tradycje z kulturą i naszą regionalną tożsamością - mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. - Zapraszam do odkrywania tych miejsc, poznawania historii i wspaniałej zabawy w trakcie wielu wydarzeń organizowanych w całym regionie. Przeżywajmy wspólnie industrialne emocje, bądźmy dumni z naszej tradycji, kultury i dziedzictwa naszych przodków. Zapraszam do wspólnej podróży Szlakiem Zabytków Techniki – zachęca.