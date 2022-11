Kolejny blamaż Górnika Zabrze. W ostatnim domowym meczu w tym roku przegrał z Miedzią Legnica 0:3 ZDJĘCIA

Górnik Zabrze do meczu z Miedzią Legnica przystępował z balastem pucharowego blamażu z Kalisza. Goście wydawali się jednak niezłym rywalem do poprawienia nieco nastrojów kibicom, bo w siedmiu wyjazdowych spotkaniach zaliczyli sześć porażek i jeden remis. Statystyka miewa jednak dwie strony, bo goście mogli dodawać sobie otuchy faktem, że w jedynym do tej pory występie na Roosevelta, w sezonie 2018/19, to oni byli górą (3:1).

Zabrzanie nie chcieli dopuścić do powtórki z historii i od początku atakowali niemal bez przerwy, gubiąc się jednak w decydujących momentach. Swoje sytuacje marnował Szymon Włodarczyk, ale pomimo kiepskiej gry obrońców Miedzi kończyło się na jedynie na jęku zawodu z trybun. Tak było między innymi po pół godzinie gry, gdy na kilkadziesiąt sekund zabrzanie zamknęli Miedź w jej polu karnym, ale ostatnim akcentem tego "zamka" był fatalny strzał nad poprzeczką Łukasza Podolskiego.