Kolejny radliński familok po remoncie. Pięknieje nam miejscowa Kolonia Emma. Zobaczcie zdjęcia

Familok w Radlinie wypiękniał

- Budynek przeszedł gruntowny lifting, nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. Dodatkowo budynek został poddany termomodernizacji. Oznacza to, że nie tylko pięknie wygląda, ale również generuje mniejsze zużycie energii, przez co pozytywnie wpływa na jakość powietrza i stan środowiska - podkreślają urzędnicy z Radlina.

Inwestycja kosztowała 1 092 321,16 zł, z czego 252 260,34 zł to była zewnętrzna dotacja.

Familok przy Korfantego to kolejny już zabytkowy gmach w tej okolicy, któremu przywrócono dawny urok. Wcześniej, w podobny sposób zmodernizowano Centrum Usług Społecznych Radlin. W przypadku tego budynku koszt inwestycji wyniósł 2 220 000 zł, z czego 1 630 000 to środki pozyskane z zewnątrz. Wcześniej wyremontowano w taki sposób budynki przy ul. Pocztowej, m.in. w dzisiejszej siedzibie Świetlicy Środowiskowej "Koliba". Termomodernizacji poddane zostały także budynki na osiedlu przy ul. Mikołajczyka, czyli na tzw. "Wyspie". Teraz całe osiedle jest już zmodernizowane i podłączone do sieci gazowej.