Kolejny samochód wpadł do potoku Bładnica między Godzisowszem a Bładnicami. Porwał go nurt. Pasażerowie zdążyli uciec

Kolejny samochód wpadł do potoku Bładnica między Godzisowszem a Bładnicami. Pasażerom udało się uciec

Kolejny przypadek zabrania samochodu przez silny nurt potoku Bładnica. Ostatni raz podobny wypadek wydarzył się w zeszłym roku, pod koniec sierpnia. Rezultat tamtej sytuacji był tragiczny - zginął wówczas 60-letni kierowca pojazdu dostawczego.

W środę, 20 września 2022, ok. 17:20 między Godziszem i Bładnicami Seat Leon wpadł do Bładnicy. Nurt poniósł go ze sobą. Dwójka pasażerów nie była obecna na miejscu zdarzenia, przyjmuje się jednak, że udało im się przeżyć i uciec.

Policji udało nawiązać się kontakt z właścicielem pojazdu, który potwierdził, że wraz z pasażerem zareagowali wystarczająco szybko i udało im się bezpiecznie wydostać z samochodu.