Kolejny sklep socjalny w Katowicach otwarty. Jest tanio i każdy może zrobić tu zakupy. Zobaczcie ceny

Nowy sklep socjalny w Katowicach

W sklepie można kupić wszystkie produkty spożywcze – zaczynając od pieczywa, przez nabiał, warzywa, owoce, suche produkty, jak mąka, ryż, kasza, makaron, po mrożonki, ale też środki czystości i higieniczne. Co najważniejsze, są dostępne dużo taniej, po cenie przynajmniej o połowę niższej od rynkowej.

Kolejny sklep socjalny sieci „Spichlerz” powstał w Katowicach. Tym razem przy ul. Świdnickiej 25 w Ligocie. To drugie takie miejsce w woj. śląskim i trzecie w Polsce. Projekt realizuje Fundacja Wolne Miejsce organizująca każdego roku m.in. wigilię dla samotnych w Katowicach.

Sklep socjalny w Katowicach-Ligocie. Kto zrobi tu zakupy?

Adresatami oferty sklepowej od poniedziałku do piątku są osoby w trudnej sytuacji życiowej. W praktyce oznacza to, że obowiązuje kryterium dochodowe. Do zakupów w „Spichlerzu” uprawnione są osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 300 procent kryterium dochodowego, czyli 2 tys. 103 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1 tys. 584 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie (kwoty netto). Klientów kieruje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Skierowanie można nabyć także w sklepie na os. Tysiąclecia, u przedstawiciela Fundacji Wolne Miejsce.