Kolejny skok złodziei na Media Markt w Rybniku. Sklep okradziono po raz drugi w ciągu miesiąca. Nieoficjalnie: łup przestępców to smartfony

Kolejny skok złodziei na Media Markt w Rybniku. Sklep okradziono po raz drugi w ciągu miesiąca. Nieoficjalnie: skradziono telefony

Wygląda na to, że rybnicki Media Markt przy ulicy Żorskiej jest najlepiej strzeżonym przez złodziei miejscem w Polsce! W ciągu miesiąca do sklepu doszło do dwóch włamań.

Pierwszy włam do sklepu oferującego głównie sprzęt RTV i AGD oraz drobne sprzęty elektroniczne miał miejsce 10 maja pod osłoną nocy. Wówczas złodzieje wycinając dziurę - w jednej ze ścian obiektu - weszli do środka i wynieśli z niego sprzęt elektroniczny. Ówczesny skok rabusiów miał kosztować sieć sklepów nawet milion złotych.