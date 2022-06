Kolejny sukces sportsmenki z Chorzowa. Magdalena Gorzkowska zdobyła Denali, najwyższy szczyt Ameryki Północnej!

W trakcie swojej kariery wspinaczej Magdalena Gorzkowska zdobyła już m.in.: Mont Blanc, Aconcagua, Kilimandżaro oraz Mount Everest, jako najmłodsza Polka w historii. W 2019, jako pierwsza Polka zdobyła, Makalu bez wspomagania tlenem z butli. W tym samym roku, niespełna 4 miesiące później, weszła na Manaslu.

Najnowszym sukcesem pochodzącej z Bytomia, a mieszkającej w Chorzowie sportsmenki jest zdobycie Denali. To szczyt położony w górach Alaska, na terenie Parku Narodowego Denali w Stanach Zjednoczonych. Choć w okolicach szczytu wieją silne wiatry i odnotowuje się bardzo niskie temperatury powietrza, sięgające nawet - 60 stopni Celsjusza, to polska himalaistka miała dobre warunki do wejścia. Atak na szczyt trwał 8,5 godziny.