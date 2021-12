Kolejny udany przeszczep narządów szyi w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Pacjentem był 31-letni Irakijczyk

We wtorek, 21 grudnia, odbyła się konferencja prasowa , podczas której omówiono szczegóły tego rozległego i skomplikowanego zabiegu transplantacji.

Na samym wstępie, należy zarysować historię mężczyzny. Kilka lat temu zachorował on na raka krtani. W związku z tym, przeszedł najpierw zarówno chemio-, jak i radioterapię w Indiach. Później, Irakijczyk został poddany operacji usunięcia krtani. Niestety, doszło u niego do powikłań w postaci zaburzeń funkcjonowania drogi pokarmowej. U 31-latka wykonano operację transpozycji żołądka w miejscu przełyku. - Pacjent oddychał przez rurkę tracheostomijną, nie mówił i praktycznie spał na siedząco. Mógł połykać, ale cały czas się zachłystywał wskutek cofania się pokarmu z drogi pokarmowej do ust - tłumaczy prof. Adam Maciejewski.