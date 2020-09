Kolizja na „zakręcie mistrzów” na DTŚ w Rudzie Śląskiej. Przyczyną nadmierna prędkość

Do kolizji doszło w poniedziałek - 7 sierpnia - przed godz. siódmą rano na tzw. „zakręcie mistrzów” na DTŚ w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic.

- Kierowca, który poruszał się samochodem osobowym Nissan Micra, nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Obróciło go, następnie przekoziołkował. Kierowca o własnych siłach wyszedł z pojazdu. Jeden pas jest wyłączony, ze względu na działanie służb. Pozostałe dwa pasy są przejezdne. Korków na chwilę obecną większych nie ma - powiedział nam asp. szt. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Zakręt na DTŚ w Rudzie Śląskiej jest zdradliwy

Jedną z najczęstszych przyczyn kolizji i wypadków w tym miejscu jest niedostosowanie prędkości do warunków na drodze przez kierowców. Na tym odcinku obowiązuje obecnie ograniczenie prędkości do 80 km/h (DTŚ nie jest formalnie drogą ekspresową, ale i tak w praktyce co chwilę są tam jakieś ograniczenia). Jednak wielu kierowców nie zwalnia tam, tylko pędzi 100 km/h, albo więcej.