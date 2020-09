Kolizja w Katowicach: świadek zatrzymał kierowcę, który doprowadził do zderzenia dwóch samochodów: „Wróć tam i zachowaj się, jak gość”

W pościg za kierowcą skody ruszył autor nagrania. Sygnałami dźwiękowymi zmusił kierowcę skody do zatrzymania się na ul. Żelaznej.

- Kolego, wróć tam, wymusiłeś pierwszeństwo - powiedział.

- Było zielone.

- No, i skręciłeś w lewo. A gość na wprost też miał w zielone. Wymusiłeś pierwszeństwo, jest na kamerce. Jak chcesz, to wracaj. Jak nie, to wysyłam na policję. Wróć, tam i zachowaj się, jak gość - zasugerował świadek zdarzenia.

Jak donosi autor kanału Stop Cham "sprawca nie poczuwał się do winy, do tego po przyjeździe policji wyzwał autora nagrania od społeczniaków, a policja wręczyła mu mandat 500 zł i 6 pkt."