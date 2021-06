Kolonie i obozy 2021. Gdzie wyjadą dzieci ze Śląska i z Zagłębia na wakacje? Oto najciekawsze propozycje

Wkrótce rozpoczną się wakacje. Dla dzieci i młodzieży będzie to czas zabawy i beztroski, a także koloni i obozów. Wiele dzieci korzysta z ofert przygotowanych przez szkoły czy miejskie jednostki. Na miejsce można skorzystać z licznych ofert półkolonii. Wielu rodziców wybiera też tematyczne kolonie i obozy oferowane przez prywatne biura. Sprawdziliśmy ciekawe propozycje obozów i kolonii. Propozycje te zaczerpnięte są ze strony kolonieiobozy.net. Serwis należy do Centrum Podróży Mandalaj. Jest członkiem Polskiej Izby Turystyki oraz Turystycznej Organizacji Otwartej.

Oprócz takiego w miastach również nie brakuje ciekawych ofert dla dzieci i młodzieży. Letnie półkolonie organizuje m.in. MOK w Żorach. W ramach zajęć zaplanowano warsztaty z pszczelarzem, pokaz zwierząt egzotycznych czy wyjścia do kina i na basen oraz wyjazdu do parku trampolin, Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu czy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Półkolonie skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Koszt półkolonii organizowanych przez MOK wynosi 650 złotych. Informacje i zapisy pod numerem tel. 32 4342436 lub 32 4341993.

Wakacyjne półkolonie organizuje także wesołe miasteczko Twinpigs w Żorach. W ramach zajęć dzieci wezmą udział m.in. w warsztatach komiksowych, skorzystają z hawajskiej plaży,odwiedzą stację kosmiczną i meksykańską hacjendę czy w strefie leśnej poznają ciekawostki związane z życiem rdzennych Amerykanów. Nie zabraknie też bliskich spotkań ze zwierzakami mieszkającymi w miasteczku: kucykami, kozami, danielami i osiołkiem Leonem.