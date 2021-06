Kolorowe parasolki wiszą nad Bankową. Nowa atrakcja Pszczyny. To będzie hit Instagrama na lato 2021. Zobaczcie zdjęcia

Parasolki w Pszczynie. To będzie hit Instagrama!

Kolorowych parasolek jest kilkaset. We wtorek, 15 czerwca 2021, zakończył się ich montaż nad ulicą Bankową na starówce w Pszczynie. Przebijające się przez parasolki promienie słoneczne dają zachwycający efekt. Zrobiło się niezwykle wesoło, radośnie. Nie ma wątpliwości: w te wakacje to będzie hit Instagrama. Bo do tej pory w woj. śląskim nikt nie wpadł na taki pomysł, choć kolorowe parasolki wiszą nad deptakami w przeróżnych kurortach i metropoliach świata: w Portugalii, Dubaju, Miami, Brnie, Wielkiej Brytanii... Akcję ich wieszania w innych krajach zapoczątkowała portugalska artystka Patricia Cunha, a projekt nazywała Umbrella Sky Project.

Po raz pierwszy powiesiła kolorowe parasole w 2012 r. nad ulicami miasta Águeda, W Polsce parasolki zawieszono w Tarnowie.