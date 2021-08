Kompleks TS Gwarek Tarnowskie Góry zostanie rozbudowany. Powstaną m.in. dwa nowe boiska

Przy stadionie TS Gwarek Tarnowskie Góry już w niedalekiej przyszłości powstaną dwa pełnowymiarowe boiska - jedno o sztucznej, a drugie o naturalnej nawierzchni. To jednak nie koniec. W ramach projektu zbudowane zostanie odpowiednie zaplecze (szatnie, pomieszczenia gospodarcze i te przeznaczone dla sędziów), a także droga dojazdowa od strony ul. Mickiewicza czy parking. Będzie to największa inwestycja w historii tego tarnogórskiego klubu.

- Po awansie do III ligi zauważyliśmy ogromny rozwój. Chodziło o zainteresowanie klubem przez dzieci i młodzież. Do akademii zapisało się 300 osób, co przełożyło się na czternaście drużyn sportowych. Taki duży napływ młodzieży spowodował, że z jednym boiskiem na profesjonalnym poziomie, nie byliśmy w stanie zapewnić im właściwego rozwoju. Dlatego też rozpoczęliśmy rozmowy z miastem na temat budowy bazy z prawdziwego zdarzenia, która będzie służyła nie tylko mieszkańcom Tarnowskich Gór, ale i całego powiatu. Do naszej szkółki uczęszczają także dzieciaki z innych, okolicznych miast - wyjaśnia w rozmowie z "DZ" Marek Porada z TS Gwarek Tarnowskie Góry.