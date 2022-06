Komunę obaliły sojusz inteligencji i robotników oraz entuzjazm narodu

Jednakże mój bezpośrednio przeżywany 4 czerwca był dwa dni później. Po pobycie w Gnieźnie, papież przyleciał helikopterem do Częstochowy. Chodziłem wtedy do III klasy LO Sienkiewicza w Częstochowie. To była ogromna szkoła, w której uczyło się około dziewięciuset uczniów. I okazało się, że podczas przejazdu Ojca Świętego przez Aleje NMP wyszło Go powitać z mojej szkoły ponad 800 osób w trakcie lekcji. To nawet nie był do końca świadomy protest, tylko odruch serca. A jeżeli protest, to na pewno nie przeciw samemu systemowi, tylko zakłamaniu i sztuczności tamtego czasu. Młodzi licealiści nie chcieli obalać komuny, chcieli słuchać Ojca Świętego, bo czuli w nim autentyczność, której nie było w tym czasie w kraju.

Następnego dnia przeczytaliśmy w gazetach, że ze względu na utrudnienia w ruchu wiele osób spóźniło się na lekcje, jednakże absencja nie odbiegała od normalnej. Dla mnie to był pierwszy przełom, bo zobaczyłem na własnym przykładzie, że ta władza kłamie, że można łgać w żywe oczy i my jesteśmy bezbronni i nic nie możemy z tym zrobić. To poczucie nie trwało długo, jednakże pozostało uśpione i pod koniec Sierpnia, rok później, wybuchło z ogromną siłą, żeby z czasem przemienić się w zdecydowane: precz z komuną. To była dla mnie antykomunistyczna inicjacja, ten pierwszy, w miarę uświadomiony raz.