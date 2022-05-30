Комунікація та транспорт. Komunikacja i transport

Комунікація та транспорт:

З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:

– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд,

– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.

Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.

Одноразова грошова допомога

Громадяни України, які прибули до Польщі в зв’язку з воєнними діями в країні можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття необхідних витрат.