Комунікація та транспорт. Komunikacja i transport

red
Pixabay
Udostępnij:

Комунікація та транспорт:

З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:

– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд після 24 лютого 2022р,

– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.

Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.

Найважливіші контакти:

· Інформаційна підтримка та інфолінії · [email protected]

tel 539 696 888

·

· +48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія

· +48 661 013 905 - цілодобова інфолінія

  • 48 32 606 32 32 - гаряча лінія Сілезького воєводського управління для громадян України

· Гуманітарна допомога

· Katowice, ul. Bankowa 11, Unwersytet Sląski Wydział Nauk Społecznych, pokój nr. 3 7.00 – 15.00 – понеділок - п’ятниця

· Chorzów

[email protected]

tel 32/3075329

· Katowice

Regionalny Centrum Informacji Turystycznej

9.00 – 17.00 – понеділок – п’ятниця Mikołów

Sołtysówka Mokre

Dom Kultury przy Rynku

8.00 – 20.00

· Цілодобові рецепційні пункти

· Katowice Miasto Ogrodów (plac Sejmu Śląskiego 2)

· Wyższy Seminarium Duchowny (ul. Wita Stwosza 17)

· Hol dworca PKP w Katowicach

· Медична допомога

· NFZ

· LUX MED

· тел. 22 45 87 007 – польсько – українська інфолінія

· [email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Cierpienie ukraińskich dzieci

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie