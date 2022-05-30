Комунікація та транспорт. Komunikacja i transport

Комунікація та транспорт:
З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:
– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд після 24 лютого 2022р,
– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.
Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.
Найважливіші контакти:
· Інформаційна підтримка та інфолінії · [email protected]
tel 539 696 888
·
· +48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
· +48 661 013 905 - цілодобова інфолінія
- 48 32 606 32 32 - гаряча лінія Сілезького воєводського управління для громадян України
· Гуманітарна допомога
· Katowice, ul. Bankowa 11, Unwersytet Sląski Wydział Nauk Społecznych, pokój nr. 3 7.00 – 15.00 – понеділок - п’ятниця
· Chorzów
tel 32/3075329
· Katowice
Regionalny Centrum Informacji Turystycznej
9.00 – 17.00 – понеділок – п’ятниця Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00
· Цілодобові рецепційні пункти
· Katowice Miasto Ogrodów (plac Sejmu Śląskiego 2)
· Wyższy Seminarium Duchowny (ul. Wita Stwosza 17)
· Hol dworca PKP w Katowicach
· Медична допомога
· NFZ
· LUX MED
· тел. 22 45 87 007 – польсько – українська інфолінія
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Cierpienie ukraińskich dzieci