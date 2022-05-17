Комунікація та транспорт. Komunikacja i transport

Комунікація та транспорт:
З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:
– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд.
– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.
Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.
Лікарські послуги:
Національний фонд охорони здоров’я гарантує, що всі особи, які прибули з України після 24 лютого 2022 року, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Необхідно мати лише довідку, видану Прикордонною службою Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує законність перебування в Польщі.
Біженці зможуть користуватися пільгами Національного фонду охорони здоров’я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Тому безкоштовна допомога включає лікування та консультації в державних закладах охорони здоров’я.
Медичні консультації, рецепти та направлення надаються за безкоштовним номером 800 137 200.
9 березня Національний фонд охорони здоров’я запустив гарячу лінію для онкологічних хворих з України за номером 800 190 590. Вона доступна громадянам України, які проходили онколікування у своїй країні та бажають продовжити терапію в Польщі. Гаряча лінія працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, також у святкові дні.
PUNKTY RECEPCYJNE NA GRANICY PL-UA
Пункти прийому біженців на українсько – польському кордоні
• Dorohusk-Jagodzin
• Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
• Dołhobyczów-Uhrynów
• Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
• Zosin-Uściług
• Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło
• Hrebenne-Rawa Ruska
• Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
• Korczowa-Krakowiec
• Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
• Medyka-Szeginie
• Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka
• Budomierz-Hruszew
• Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
• Krościenko-Smolnica
• Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
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