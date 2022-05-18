Комунікація та транспорт. Лікарські послуги. Найважливіші контакти

Комунікація та транспорт:
З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:
– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд,
– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.
Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.
Лікарські послуги:
Національний фонд охорони здоров’я гарантує, що всі особи, які прибули з України після 24 лютого 2022 року, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Необхідно мати лише довідку, видану Прикордонною службою Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує законність перебування в Польщі.
Біженці зможуть користуватися пільгами Національного фонду охорони здоров’я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Тому безкоштовна допомога включає лікування та консультації в державних закладах охорони здоров’я.
Медичні консультації, рецепти та направлення надаються за безкоштовним номером 800 137 200.
9 березня Національний фонд охорони здоров’я запустив гарячу лінію для онкологічних хворих з України за номером 800 190 590. Вона доступна громадянам України, які проходили онколікування у своїй країні та бажають продовжити терапію в Польщі. Гаряча лінія працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, також у святкові дні.
Найважливіші контакти:
• Інформаційна підтримка та інфолінії
-[email protected] 539 696 888
-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
• Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )
e-mail: [email protected]
+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу
• Медична допомога
LUX MED ([email protected])
NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia
• Збір
-Jaworzno
Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265
16.00 – 18.00 – субота
16.00 – 19.00 –понеділок
16.00 – 19.00 – вівторок
-Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця
-Katowice
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )
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