Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти. Одноразова грошова допомога

Комунікація та транспорт. Лікарські послуги. Найважливіші контакти

Комунікація та транспорт:

З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:

– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд,

– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.

Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.

Одноразова грошова допомога

Громадяни України, які прибули до Польщі в зв’язку з воєнними діями в країні можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття необхідних витрат.

Дані необхідні для заповнення зави:

Ім’я та прізвище

Дата народження

Громадянство

Стать

Вид, серія та номер документа, за яким був перетнутий кордон

Інформація стосовно дати в’їзду

Адреса перебування

Контактні дані (номер телефону)

Номер PESEL

Таку заяву можливо скласти у відповідному організаційному підрозділі ґміни за місцем Вашого перебування. Такими підрозділами можуть бути: осередок соціальної допомоги, центр соціальних послуг та інші Допомога буде зарахована на Ваш банківський рахунок, щойно заява буде оброблена.

Заява від імені дитини має подаватися одним із батьків або особою, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

Найважливіші контакти:

Інформаційна підтримка та інфолінії

[email protected] 539 696 888

-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія

Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )

e-mail: [email protected]

+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу

Медична допомога

LUX MED ([email protected])

NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia

Збір

-Jaworzno

Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265

16.00 – 18.00 – субота

16.00 – 19.00 –понеділок

16.00 – 19.00 – вівторок

-Mikołów

Sołtysówka Mokre

Dom Kultury przy Rynku

8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця

-Katowice

Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 (тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )

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