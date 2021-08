Komunikacja w powiecie częstochowskim ruszy 1 września 2021 roku. Podpisano umowę na pięć linii

Pandemia doprowadziła do zawieszenia wielu linii komunikacyjnych i odcięcia od transportu publicznego regionów oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, opracowało pomysł nowej komunikacji, która będzie kursować częściej i zapewni stabilne połączenia. Jak wyjaśnia starosta Krzysztof Smela, Publiczny Transport Zbiorowy to w czasie obecnym jest wymóg.

- Nie można narzekać, że nie ma jeszcze ustawowych rozwiązań tego problemu. My zaczynamy, choć czas nie jest łatwy. Mamy zakaz zgromadzeń i zakaz spotykania się w większych grupach. W takiej sytuacji nikt nie wejdzie do zatłoczonego autobusu, nie mówiąc już o komforcie. Jednak zadanie podejmowaliśmy w czasie, gdy pandemii jeszcze nie było. Powstał wtedy fundusz, z którego korzystamy. Jest również zainteresowanie gmin i deklaracje, że będziemy współpracować, a to jest duża siła, którą warto wykorzystać dla dobra mieszkańców - mówi starosta Krzysztof Smela