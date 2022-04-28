Концепція інформаційної війни росії проти України. Koncepcja rosyjskiej wojny informacyjnej przeciwko Ukrainie

В теперішній час посади офіцерів, що займаються прийомами інформаційного протиборства, введені в армії, на флоті та у військово-повітряних силах США. В липні 1995 року Національний університет оборони у Вашингтоні здійснив випуск першої групи спеціалістів в області інформаційної війни. Наприкінці 1998 року Об’єднаний комітет начальників штабів збройних сил США ухвалив документ «Доктрина проведення інформаційних операцій».

Також відповідні заходи протидії захисту власних інформаційних ресурсів Це і є концепція інформаційно-психологічної війни. До її елементів американські фахівці зараховують: здобування розвідувальної інформації, дезінформування, психологічні операції, фізичне руйнування інформаційних ресурсів супротивника (у тому числі з використанням електромагнітного впливу), напади (фізичні, електронні) на його інформаційну структуру, зараження комп’ютерними вірусами його обчислювальних мереж, проникнення в інформаційні мережі тощо. Тим самим, ризик дезорганізації суспільства через штучно створений інформаційно-організаційний керований хаос, через надлишок чи дефіцит інформації, дезінформацію, загальна керованість великих соціальних груп - в межах досягнень.

Сучасність диктує – класична парадигма війни застаріла, потрібно рахуватися з реаліями постбіполярного світу і сучасним розвитком технологій, і, що нагальною є потреба неоінституціонального трактування інформаційної безпеки в загальній структурі національної безпеки. Концепт інформаційно-психологічної війни виходить за межі традиційної військової парадигми. Безумовно, феномен ІПВ дуже складний. До того ж має місце і певна диверсифікація даного соціального явища. При спробі його намацати, він вислизає з рук немов тінь, обриси якої постійно змінюються. До того ж у наявності необхідність еволюції явлень про інформаційно-психологічну війну. Поки не існує єдиного, усіма визнаного визначенняданого явища.

Багатооб’єктність і багатоаспектність, масштабність покриття, що поєднана з чітко визначеною спрямованістю і вибірковістю, невичерпаність інформаційних ресурсів при їх безперервному поповненні, миттєвість здолання великих відстаней, цілеспрямоване використання ресурсів супротивника – основні відмінності інформаційно-психологічних війн від будь-яких інших війн.

Інформаційно-психологічна війна – війна, яка не потребує легітимації та відповідає найкращим прикладам анонімності. Прихованість і скритність - іманентна характеристика інформаційно-психологічної війни у мирний час. Звідси складність не тільки в упередженні та протидії її проявам, а й у визначенні малих інформаційно-психологічних впливів, акторів протистояння у війні, в т.ч. і самого супротивника. До того ж, як правило, має місце неузгодженість в діях декількох зовнішніх сил – учасників ІПВ, різновекторність і нашарованість впливів, що теж ускладнює детермінацію інформаційно-психологічних атак.

Головні ознаки ІВ – насильницьке викривлення інформаційного простору об’єкту впливу; як правило, прихованість механізму впливу (особливо в мирний час); використання психофізіології людини для досягнення мети інформаційно-психологічного впливу.

Одним із ключових елементів інформаційної війни є пропаганда. Пропаганда – це діяльність, що передбачає формування потрібного сприйняття аудиторією наданого їй повідомлення, маніпулювання процесом роздумів аудиторії, спрямовування поведінки аудиторії в напрямку, вигідному пропагандисту.

Пропаганду поділяють на «чорну», «сіру» та «білу».

«Чорна» пропаганда – це сфабрикована неправдива інформація (або просто відверта брехня), поширення якої має на меті спровокувати політичний, соціальний, міжетнічний або міждержавний конфлікт. Пропаганда війни, тобто підбурювання до застосування збройної сили проти іншої держави або етнічної групи, розпалювання шовіністичних настроїв на підтримку агресії – один з напрямків такої діяльності. Досить згадати прийоми головного нацистського пропагандиста доктора Й. Геббельса, його людиноненависницькі виступи і такого самого характеру друковану, радіо- та кінопродукцію, що допомогла одурманити мільйони німців.

«Сіра» пропаганда – це повідомлення, джерело й достовірність якого викликають сумніви. Простіше кажучи, у цьому разі маємо справу з напівправдою або ж з її упередженим тлумаченням.

Нарешті, існує «біла» пропаганда, коли джерело інформації повністю ідентифіковане, а інформація є точною й акуратною. Той, хто повідомляє цю інформацію, усіляко намагається виглядати «своїм хлопцем», однак він не обнародує інформацію, яка йому не вигідна.

Пропаганда використовує ті самі методи, як і реклама та відносини з громадськістю, кожен з яких можна вважати пропагандою, яка просуває комерційний продукт або впливає на сприйняття організацій, осіб чи брендів. У післявоєнному використанні слово «пропаганда» типовіше стосується політичного чи націоналістичного використання цих методів або просування сукупності ідей, оскільки термін набув негативного забарвлення. Феномен відкинення спостерігався у політиці через заміни «політичного маркетингу» та інших позначень на «політичну пропаганду».

Мета інформаційної війни – послабити моральні та матеріальні сили супротивника або конкурента й посилити власні. Вона передбачає заходи пропагандистського впливу на свідомість людини. Такі війни не призводять безпосередньо до кровопролиття, руйнувань. При їх веденні немає жертв, ніхто не позбавляється даху над головою. Тим часом руйнування, яких завдають інформаційні війни у суспільній психології, психології особи, за масштабами і за значенням є вагомі, а часом і перевищують наслідки збройних війн.

Після 24 лютого інформаційна війна росії проти України стала одним із елементів повномасштабної війни.

росія порушує не лише норми універсального міжнародного права. Грубо порушуються положення двосторонніх договорів між Україною і РФ, зокрема ст. 11 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року, згідно з якою «Високі Договірні Сторони вживають на своїй території необхідних заходів, включаючи ухвалення відповідних законодавчих актів, для відвернення і припинення будь-яких дій, що становлять собою підбурювання до насильства або насильство проти окремих осіб чи груп громадян, яке ґрунтується на національній, расовій, етнічній або релігійній нетерпимості». Використовуючи пропаганду і маніпулюючи свідомістю громадян країна – агресор цинічно виправдовує свої злочини на території суверенної України.

Wraz z nadejściem ery technologii informacyjnych ludzkość stanęła przed wieloma wyzwaniami. Współczesne procesy globalizacyjne doprowadziły do powstania jednolitej globalnej przestrzeni informacyjnej, która odgrywa rolę płaszczyzny oddziałującej na świadomość ludzką Do krajów wykorzystujących wojnę informacyjną dla realizacji własnej polityki zagranicznej należy również rosja, która stosując odpowiednie narzędzia, w wyjątkowych okolicznościach rozpoczęła wojnę z Ukrainą i w dzisiejszych czasach prowadzi agresywną politykę informacyjną, zarówno na terenach okupowanych, jak i na arenie międzynarodowej. Warto również przyznać fakt, że Rosja od dawna odnotowuje w swoich wiadomościach Ukrainę, a także szereg innych republik poradzieckich, jako przykład krajów słabo rozwiniętych. W związku z tym znacznie ułatwiło to konstruowanie przekazów propagandowych. Obecnie Ukraina wygrywa wojnę informacyjną, ponieważ pokazuje prawdziwe oblicze rosji, mówiąc prawdę na cały świat. Warto rozwijać swoje myślenie krytyczne i dokładnie weryfikować źródła, z których pozyskiwana jest informacja.

Solomiia Mykytsei

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