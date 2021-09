Koncert 25-lecia Fundacji Polsat odbędzie się w Rybniku. Wystąpią: Grubson, Sławomir, Roxie Węgiel i inni. To zwieńczenie remontu w WSS nr 3

Imprezę organizuje Fundacja Polsat, która w Rybniku będzie świętowała swoje 25-lecie. Koncert jest także zwieńczeniem prac w rybnickim WSS nr 3, w którym fundacja dołożyła się do remontu oddziału otolaryngologii dziecięcej.

Wybór remontowanego oddziału nieprzypadkowo padł na Rybnik. Fundacja zdecydowała się pomóc dzieciom w mieście dotkniętym smogiem - takim jest właśnie Rybnik.

- Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie chociaż w pewnym stopniu przyczyni się do poprawy skutków smogu, który zanieczyszcza wiele miast w Polsce i stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. Jednak to dzieci są znacznie bardziej narażone, a skutki chorób górnych dróg oddechowych mogą odczuwać całe życie - mówiła otwierając oddział, Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.