Koncert Carrantuohill w Katowicach TRANSMISJA „Zielona Wyspa Śląsk” w NOSPR w symfonicznym brzmieniu 3.06.2021

– Bo nie ma spotkań, nie ma jeszcze za bardzo możliwości próbowania. Powoli to zaczyna się odmrażać. Musieliśmy zatem inaczej podejść do tego wydarzenia - przyznał Wita.

W koncertowym repertuarze postawili na sprawdzone melodie

– Bazując na tym, że zespół gra już od ponad 33 lat, że wstydem byłoby powiedzieć, że nie ma co zagrać. Występujemy wspólnie z orkiestrą symfoniczną, która zawsze nadaje naszym koncertom wyjątkowy wymiar, a współpracujemy już od wielu lat. Postanowiliśmy zaprezentować to co najciekawsze wydarzyło się do tej pory w ramach „Zielonej Wyspy Śląsk”, zarówno na deskach zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca jak i katowickiej sali NOSPR - zdradził Bogdan Wita.