Koncert charytatywny dla Ewy Kopczyńskiej w Sosnowcu. Aktorka miała tętniaka. Siły połączą trzy teatry OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Ewa Kopczyńska potrzebuje pomocy. Aktorka przechodzi rehabilitacje po tym, jak pękł jej tętniak. Teatr Zagłębia, Teatr Rozrywki i Teatr Śląski łączą siły w wyjątkowym koncercie charytatywnym. Leczenie artystki można wesprzeć także przez internetową zbiórkę pieniędzy.

Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu, potrzebuje pomocy. W grudniu 2020 pękł jej tętniak, była w śpiączce. Na szczęście powoli powraca do zdrowia, ale jej rehabilitacja jest niezwykle kosztowna. Trzy teatry łączą siły, by wystąpić dla artystki w Sosnowcu. W trakcie wydarzenia zbierane będą pieniądze na jej leczenie. Możemy także pomóc dołączając do zbiórki internetowej.