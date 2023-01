Koncert muzyki progresywnej w Kopalni Kultury w Czeladzi. Animate, Here on Earth i ProAge - szykuje się wyjątkowy wieczór Paweł Kurczonek

21 stycznia w czeladzkiej Kopalni Kultury odbędzie się koncert zespołów Here on Earth, ProAge oraz Animate. Szykuje się uczta dla fanów progresywnych brzmień. - To niepowtarzalna okazja by usłyszeć i zobaczyć co gra w sercach śląsko-zagłębiowskich grup, które od lat dostarczają fanom znakomitych doznań i emocji wywołanych muzycznymi kreacjami – zachęcają organizatorzy koncertu.