Koncert Światła w Katowicach. Najpiękniejsze pieśni adwentowe zabrzmią w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu

Koncert Światła w Katowicach

Zupełnie nowe wydanie najbardziej popularnych pieśni adwentowych będą mogli usłyszeć wierni i nie tylko, w niedzielę, 5 grudnia w trakcie koncertu, który zaplanowano w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w katowickiej dzielnicy Podlesie.

Punktualnie o godzinie 17:00 w katowickim kościele ma rozpocząć się Koncert Światła. Jak zapowiadają organizatorzy to wyjątkowe wydarzenie, nie tylko ze względu na całkowicie odmienną aranżację adwentowej muzyki, ale także z powodu przeżyć duchowych.

- Koncert Światła to radosna opowieść o nadziei oczekiwania. To kolaż muzyki i przemyślanej gry świateł. To zwycięstwo światła nad mrokiem. To spotkanie tradycji z nowoczesnością, energii młodych muzyków i historycznych melodii - mówią organizatorzy.

W parafii w Podlesiu wystąpi zespół SĄSTĄD, z którym koncert da specjalnie zaproszony gość-specjalny, Basia Pospieszalska. Muzycy przekonują, że szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, dosyć eksperymentalne połączenie tradycyjnych brzmień z nowoczesnym brzmieniem instrumentów elektronicznych jest szczególnie aktualne.