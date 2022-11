Koncert U2 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 17 lat temu Bono i spółka porwali publiczność. Pamiętacie wielką flagę? Zobaczcie ZDJĘCIA

17 lat temu na Stadionie Śląskim wystąpił zespół U2

Gdy członkowie zespołu U2 wylądowali na lotnisku w Pyrzowicach, gorące powitanie zgotowała im grupka fanów. Szczęśliwcy na Stadion Śląski przybyli z autografami.

Zanim na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru, rolę „rozgrzewaczy" wypełnili The Magic Numbers oraz The Killers. Towarzyszem ich muzyki był deszcz, który rozpadał się dość mocno i niewiele wskazywało na to, by odpuścił przed wejściem na scenę zespołu U2. A jednak.