Konferencja na Moście Przyjaźni w Cieszynie. Czechy a sytuacja kobiet w Polsce i temat aborcji w roli głównej

Poseł Koperski stwierdził, że za Mostem Przyjaźni mamy do czynienia z XXI wiekiem, tymczasem w Polsce dostęp do ochrony zdrowia przypomina wiek XIV.

Anita Ziegler-Chamielec zwróciła uwagę, że jako Polka, matka, żona, ale także osoba, która dokonała aborcji, ratując własne życie, ma dość hegemonii polityków-mężczyzn, którzy mówią kobietom, co te mogą robić, a do czego nie mają prawa.

Poseł Maciej Kopiec odniósł się do trudnej sytuacji kobiet w Polsce. Stwierdził, że restrykcyjne prawo aborcyjne dotyczy 9 milionów Polek w wieku reprodukcyjnym, a traumatyczne decyzje o aborcji najczęściej dotyczą przypadków, w których ciąża była planowana.

- Ten most to nie tylko granica państwa, to także granica praw obywatelskich. Wjeżdżając na teren Czech, otrzymujemy prawo do ochrony zdrowia na europejskim poziomie – podkreślał. Poseł poinformował także, że turystyka aborcyjna jest legalna i podziękował organizatorom wsparcia, takimi jak Ciocia Czesia za pomoc Polkom w trudnej sytuacji.