Konferencja w sprawie dystrybucji węgla przy KWK Mysłowice-Wesoła. Najtańszy węgiel otrzymają mysłowiczanie

8 grudnia o godzinie 12.00 odbyła się konferencja prasowa dotycząca dystrybucji węgla. Na spotkaniu obecny był prezydent miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, którzy opowiadali o ustawie z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Temat szczególnie jest ważny dla osób, które swoje domostwa ocieplają właśnie węglem.

- Naszym priorytetem jest, że jeśli dla kogoś nośnikiem energii jest węgiel i tego węgla potrzebuje, to absolutnym priorytetem jest, że my jako państwo jako samorządy musimy ten surowiec zapewnić i to robimy. Stąd też ustawa o preferencyjnym zakupie, po pierwsze, żeby dać narzędzia firmom i samorządom do takiej współpracy a po drugie, żeby cena była akceptowalna przez społeczeństwo — informował nas Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.