Koniec ferii zimowych w kolejnych czterech województwach. Dzieci wracają do szkoły, a na stokach robi się luźniej

To już koniec ferii zimowych 2023

W pozostałych województwach ferie zakończyły się dwa, trzy lub cztery tygodnie temu. Od 14 do 29 stycznia odpoczywali uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego. Od 21 stycznia do 5 lutego ferie mieli uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Od 28 stycznia do 12 lutego przerwę w nauce mieli uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.