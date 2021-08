Koniec Miejskiej Farmy Galerii Katowickiej. Pora zebrać plony. Można będzie otrzymać warzywa i nasiona

Koniec Miejskiej Farmy przy Galerii Katowickiej. Pora zebrać plony

Pora zakończyć akcję Wypuszczamy Zieleń w Miasto. To właśnie w jej ramach powstała Miejska Farma w Galerii Katowickiej. Ta ruszyła 21 czerwca. Od tego momentu w ścisłym centrum miasta funkcjonuje jedyna w swoim rodzaju przestrzeń stworzona przy użyciu 63 drewnianych skrzyń, 30 ton ziemi oraz 2300 sztuk sadzonek roślin ozdobnych i jadalnych.

Po dwóch miesiącach intensywnych prac przyszedł czas na podsumowanie działalności i… żniwa. Osoby chętne do odwiedzenia Miejskiej Farmy będą miały ostatnią możliwość żeby to zrobić w dniach 27-29 sierpnia. W niedzielę, 29 sierpnia, podczas Plono-brania wszystkie zbiory trafią do mieszkańców. Galeria dla swoich gości na tę okazję przygotowała również saszetki z nasionami do samodzielnego wysiewu. Ich ilość będzie ograniczona.