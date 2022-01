Koniec plagi włamań na terenie Międzybrodzia Bialskiego. Sprawca został zatrzymany przez policjantów z Gilowic KL

Sprawca licznych włamań na terenie Międzybrodzia Bialskiego został zatrzymany. Straty jakie wyrządził 31-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego to kwota ponad 100 tys. zł ARC Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Nawet 10 lat w więzieniu może spędzić 31-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Mężczyzna włamywał się do domków letniskowych na terenie Międzybrodzia Bialskiego i nie tylko. Namierzyli go i zatrzymali policjanci z Gilowic. Łącznie śledczy przedstawili włamywaczowi 23 zarzuty. Straty jakie wyrządził to kwota ponad 100 tys. zł. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.