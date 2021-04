Koniec tanich książek? Polska Izba Książki chce przeforsować projekt ustawy narzucający jednakową cenę książki. To oznacza koniec promocji

Jednakowa cena książki obowiązuje przez okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono książkę do obrotu na terytorium Polski.

Obowiązek ustalenia jednakowej ceny książki nie ma zastosowania do książki: wydanej na zamówienie w łącznym nakładzie nieprzekraczającym 100 egzemplarzy w ciągu 12 miesięcy od daty wprowadzenia książki do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski; w wydaniu bibliofilskim, charakteryzującym się wysoką jakością wydania, o przeznaczeniu kolekcjonerskim i wydanej w numerowanym nakładzie nieprzekraczającym 500 egzemplarzy; artystycznej, której wydanie wymagało wykorzystania metod rękodzielniczych.

Jej największe regulacje dotyczą cen książek. Jak czytamy w ustawie, przed wprowadzeniem książki do obrotu wydawca i importer są obowiązani do ustalenia jednakowej ceny książki.

Poza tym wydawca danego odpłatnego dziennika lub czasopisma będący jednocześnie wydawcą książki, byłby uprawniony do ustalenia różnej jednakowej ceny książki dla prenumeratorów tego dziennika lub czasopisma, jednak nie niższej niż 80% jednakowej ceny książki.

Po upływie 6 miesięcy okresu, o którym mowa w ust. 1, wydawca i importer są uprawnieni do wycofania z rynku całego nakładu książki i ustalenia nowej jednakowej ceny książki obowiązującej do końca tego okresu.

PIK wzoruje się na rozwiązaniach z innych europejskich krajów

Z uzasadnienia projektu uchwały wynika, że przepisy mają być wprowadzone wzorem analogicznych regulacji funkcjonujących w innych państwach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, we Włoszech, Francji, Hiszpanii, postanowiono również wprowadzić do polskiego porządku prawnego regulację, której postanowienia zobowiązują wydawcę i importera książek do ustalenia, na określony ustawą czas, jednakowej ceny książek, obowiązującej wszystkich sprzedawców końcowych - księgarzy, księgarnie

sieciowe, sklepy wielobranżowe, kioski itp.