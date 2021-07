Koniec tropikalnego lata. Nadciąga załamanie pogody. Będzie padało, lało i grzmiało, ale wciąż bardzo ciepło

Taka sytuacja utrzyma się, zgodnie z prognozami, do środy. Wtedy ponownie napłynie do kraju cieplejsze powietrze i znowu mogą wrócić upały.

- Większa amplituda dobowych wahań temperatury pozwoli nam lepiej wypocząć w nocy. Zjawisko “tropikalnych nocy”, kiedy temperatura nie spada poniżej 20°C, na razie w Polsce nie wystąpi. Według modelu najintensywniejsze burze wystąpią w tym tygodniu, a w przyszłym od środy do piątku. Wilgotne masy powietrza będą napływały do Polski głównie z południa i zachodu. Średnia prędkość wiatru będzie wynosić ok. 36 km/h. Okresy ze słabym i umiarkowanym wiatrem będą przeplatane dniami bezwietrznymi. Według modelu w najbliższych dniach nie spodziewamy się w Polsce huraganowego wiatru - przewidują meteorolodzy z IMGW.