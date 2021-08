Koniec z awariami w łazienkach. Szpital w Rybniku dostanie wielką kasę na nową sieć Barbara Kubica-Kasperzec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny numer 3 w Rybniku dostanie kolejne 2 miliony złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Dla będącej w fatalnej kondycji finansowej lecznicy, to jak manna z nieba. Pieniądze pójdą na jedną z najpilniejszych w szpitalu inwestycji - nowa instalację wodno-kanalizacyjna. Dziś awarie sieci są tam na porządku dziennym, na co zresztą co rusz skarżą się pacjenci WSS nr 3. Co więcej w przyszłym roku wspomniana inwestycja dofinansowana zostanie z UM jeszcze raz - tym razem kwotą blisko 9 milionów zł!