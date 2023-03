Konkurs „I Ty możesz zostać ratownikiem” w dąbrowskiej WSPS. Młodzież wie, jak ratować zdrowie i życie

- Zadania nie były bardzo trudne, ale stres mógł zrobić swoje. Trzeba też było zwracać uwagę na szczegóły, od których zależało fachowe udzielenie pomocy poszkodowanym - mówili Oliwia Lekka, Stanisław Sypion i Michał Józwa, uczniowie klasy drugiej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej, prowadzonego przez WSPS. - Przygotowywaliśmy się solidnie do konkursu, ćwiczyliśmy na fantomach w Centrum Symulacji Medycznej, można powiedzieć, że byliśmy przygotowani na każdy rodzaj zadań. W ubiegłym roku reprezentacja naszej szkoły zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce - opowiadali.

I choć Oliwia jest na profilu humanistycznym ALO, a Stanisław i Michał matematyczno-informatycznym, to cała trójka zgodnie przyznaje, że nawet, gdy nie wybierze w przyszłości zawodu związanego z medycyną, to wiedza dotycząca pierwszej pomocy, zawsze się im przyda.

Co ciekawe, w tym roku, oprócz zadań głównych, na których wykonanie drużyny miały po 10 minut, przygotowano też zadania dodatkowe (Wyścigi seniorów, Med – Quiz, wysil mózg, Odkażanie – bandażowanie oraz Budowanie zespołu). Można było za nie dostać dodatkowe punkty. Poza tym dla młodzieży przygotowano interesujące wykłady.

W konkursie wzięli także udział uczniowie Technikum Leśnego w Brynku. Konrad, Julia i Filip zdobędą zawód technika leśnika, ale oprócz tego mają umiejętności udzielania pierwszej pomocy. - Startujemy regularnie w takich zawodach, nawet kilka razy w roku szkolnym. Były to np. Mistrzostwa Śląska w Bytomiu czy Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych - wyliczali uczniowie Technikum Leśnego. - Należymy do szkolnego koła PCK i tam uczymy się tak potrzebnych umiejętności. To przecież zawsze się przyda. Ważne jest, żeby pomagać ludziom i znać zasady udzielania pierwszej pomocy.