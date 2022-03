Konkurs na ławeczkę beskidzką został rozstrzygnięty. Wiadomo już, jak będzie wyglądała

- Pomysł na zamontowanie takich ławeczek w Beskidach narodził się na spotkaniu branży turystycznej skupionej wokół Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy. Uznaliśmy, że w dobie mediów społecznościowych, wszechobecnego internetu i dzielenia się zdjęciami, byłoby fajnie, żeby w pewnych charakterystycznych miejscach posadowić ławki, na których turyści mogliby odpocząć, napić się kawy czy herbaty z termosu, zjeść drugie śniadanie, zagrać w szachy. Gdyby jeszcze te ławeczki jakoś podpisać, na przykład na oparciu, to byłoby to również wdzięczne miejsce, w którym ludzie mogliby się fotografować - stwierdził w rozmowie z DZ Piotr Plewiński, dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy w Bielsku-Białej.

W terminie określonym w regulaminie konkursu na adres poczty elektronicznej LOT Beskidy wpłynęło 13 prac zgłoszonych przez 11 projektantów. Komisja konkursowa wybrała projekt bielszczanina Jacka Grasia. Ujęło ją to, że „zwycięski projekt łączy w sobie cechy tradycji i nowoczesności. W oczywisty sposób nawiązuje do symboliki bram wołoskich, które są charakterystycznym elementem architektonicznym łuku Karpat, a tym samym Beskidów". Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, zwycięski projekt zostanie poddany przez jego autora drobnym korektom, m.in. różne będzie zdobienie totemów poszczególnych ławek, zostały one także uproszczone.