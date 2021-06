Konkurs na Najpiękniejszą Góralkę. Organizatorzy imprezy czekają na kandydatki. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Istebna wraca ze swoim konkursem dedykowanym wszystkim dziewczynom, paniom i kobietom!

Liczą się chęci, odwaga i dobra zabawa

- Rozpoczynamy kolejną edycje konkursu na Najpiękniejszą Góralkę! Do udziału zapraszamy mieszkanki Trójwsi Beskidzkiej, Wisły, Ustronia, Brennej oraz góralskiej części czeskiego Zaolzia! Poszukujemy kobiet lubiących nowe wyzwania, modę, niebojących się stanąć przed publicznością na wybiegu, a do tego ceniących naszą góralską tradycję. Nie jest ważny wiek i status społeczny, a chęci, odwaga i dobra zabawa - informuje Aneta Legierska, kierownik promocji w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

Organizatorom zależy, by jak najwięcej góralek śląskich po polskiej i czeskiej granicy zgłosiło się do konkursu, gdzie do wygrania są m.in. wejścia bez eliminacji do Miss Beskidów i Miss Nastolatek. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca!