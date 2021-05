Konkurs Śląska Rzecz w Cieszynie. Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony

Śląska Rzecz to prestiżowy konkurs organizowany od wielu lat doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe. Organizatorzy podkreślają, że nadal są przekonani, iż mądre i odpowiedzialne projektowanie to dobry wybór, bo jest tym, czego potrzebujemy w zmieniającej się rzeczywistości. I wierzą, że właśnie takie projekty powstają w woj. śląskim i opolskim!

- Docierają do nas informacje, że nie wszyscy zdążyli przygotować zgłoszenia do konkursu "Śląska Rzecz", więc przedłużamy termin ich przyjmowania do 1 czerwca! Zapraszamy! - informuje Zamek Cieszyn.

Jury ocenia projekty pod kątem:

innowacyjności rozwiązań

zrównoważonego rozwoju

dostrzeżenia potrzeb użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych

procesu projektowego

funkcjonalności i ergonomii

jakości wykonania i użytych materiałów

estetyki

Śląska Rzecz - zgłoszenia do konkursu

Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 1 czerwca 2021 roku. Przygotowanie zgłoszenia nie jest skomplikowane i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić formularze on-line rejestracja.slaskarzecz.pl w dwóch krokach: po uzupełnieniu pierwszej części i jej wysłaniu, otrzymuje się link do drugiej części (z podziałem na konkursowe kategorie) - wzorcowe formularze z tej części można zobaczyć w pliki do pobrania. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne! Jedyny koszt jaki ponoszą uczestnicy wiąże się z przywiezieniem / przysłaniem organizatorom zgłaszanego projektu.